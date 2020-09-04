Кыргызская диаспора в РФ готовится к выборам в Жогорку Кенеш

Выборам депутатов Жогорку Кенеша, голосование за которых пройдет в Кыргызстане 4 октября текущего года, была посвящена встреча сотрудников посольства КР в РФ с активом диаспоры Москвы и Московской области. Участие в диалоге приняли около 40 представителей и руководителей диаспоральных объединений, молодежные лидеры, блогеры.

Открывая встречу, посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов подчеркнул важность обеспечения комфортных условий для голосования гражданам КР, которые на тот момент будут находиться в России. И сообщил, что по состоянию на 2 сентября на консульском учете в посольстве состоят 4774 кыргызстанца, из них 2149 - несовершенолетние дети. Таким образом, в списке избирателей сейчас значится 2625 граждан КР.

Посол рассказал о мероприятиях, проводимых дипмиссией в рамках подготовки к проведению выборов. И проинформировал, частности, об утверждении Центризбиркомом КР двух избирательных комиссий в Москве, которые будут организованы на базе самого посольства, об увеличении "окон" приема соотечественников в его консульском отделе, о разработке механизма дистанционной постановки на консульский учет, о поступлении урн и наличии в посольстве оборудования, требуемого для сбора биометрических данных.

Вместе с тем, представители диаспоры высказали озабоченность по поводу того, что два избирательных участка в Москве могут не обеспечить необходимую пропускную способность, в случае увеличения числа избирателей. Отмечены важность заблаговременного принятия мер при возникновении такой ситуации, необходимость внедрения ЦИК КР программы электронного он-лайн голосования и изменения нормы избирательного законодательства КР, чтобы можно было открыть избирательные участки вне территории посольства и госорганов Кыргызстана за рубежом.

В свою очередь, блогеров призвали активизировать содействие в информировании соотечественников об их избирательных правах, публиковать на интернет-страницах материалы ЦИК КР, разъясняющие процедуры, предусмотренные законодательством республики для участия в выборах за рубежом. Подчеркнута необходимость проверить свои личные данные в предварительном списке избирателей, размещенном на сайте ЦИК КР tizme.gov.kg, подать Форму №2 (Link to file) и в случае необходимости пройти биометрическую регистрацию в посольстве КР в РФ.

По итогам обсуждения послом Аликбеком Джекшенкуловым принято решение увеличить в этой связи часы работы посольства. Прием сограждан для упомянутых целей будет вестись ежедневно в рабочие дни, с понедельника по пятницу, до 21.00 и в выходные дни - с 10.00 до 21.00.

Также предусмотрено создать в консульском отделе специальное "окна" приема граждан, обращающихся в целях подачи Формы №2. В соответствии с конституционным законом КР заявление по этой форме должно быть подано до 19 сентября 2020г. (т.е., не позднее 15 календарных дней до дня голосования).

Принимая во внимание рекомендации диаспоры, решено направить в ЦИК КР предложение о предоставлении избирательным участкам при посольстве в Москве дополнительно 10 урн на случай значительного увеличение избирателей. Одновременно стороны договорились о продолжении совместной работы по созданию электронной очереди и дистанционной постановке на консульский учет.