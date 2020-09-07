В Кыргызстане 55 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 134 человека

В Кыргызстане на 7 сентября зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 12
Ош – 1
Чуйская область – 2
Ошская область - 5
Таласская область - 2
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 11
Баткенская область - 13.
За весь период пандемии зафиксировано 44 458 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 39 960 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 134 человека:
Бишкек – 93
Ош – 14
Чуйская область – 2
Ошская область – 5
Иссык-Кульская область – 1
Джалал-Абадская область – 14
Баткенская область – 5.