В Кыргызстане 55 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 134 человека

В Кыргызстане на 7 сентября зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 12

Ош – 1

Чуйская область – 2

Ошская область - 5

Таласская область - 2

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 11

Баткенская область - 13.

За весь период пандемии зафиксировано 44 458 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 39 960 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 134 человека:

Бишкек – 93

Ош – 14

Чуйская область – 2

Ошская область – 5

Иссык-Кульская область – 1

Джалал-Абадская область – 14

Баткенская область – 5.