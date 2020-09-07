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НЕдоступное жилье. Мать ребенка с ОВЗ может остаться на улице (видео)

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- Андрей Заверухин, Екатерина Улитина
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Кундуз Намазалиева каждый день просыпается с одной мыслью, что завтра она вместе с детьми может остаться на улице. Выхода из этой ситуации нет и не предвидится, уверена женщина. Историю Кундуз записала корреспондент VB.KG.

- Я знаю, что таких историй тысячи. Да, что уж там говорить! Я лично знаю семьи, у которых ситуация еще сложнее. Таких матерей как я десятки, сотни, может даже тысячи. И мы не видим выхода, не видим даже маленькой надежды на то, что когда-то наша проблема решится, - начинает свой рассказа Кундуз.

Пять лет назад в жизни Кундуз было все хорошо: большой дом в центре Бишкека, любящий муж и четверо здоровых детей. Все изменилось в один день. У четырехлетнего Айдара произошел правосторонний инсульт. Малыш несколько дней был в коме в тяжелейшем состоянии. Врачи не давали никаких гарантий: у еще вчера здорового мальчугана был отек трех четвертей мозга. Но, Айдар справился и выжил. Правда болезнь не прошла бесследно. У него парализовало правую руку, он разучился говорить, начались внезапные приступы эпилепсии. Когда Айдара выписали из больницы, Кундуз не могла отойти от малыша даже на минуту.

- Муж не выдержал болезни ребенка. Пока Айдар был здоров, он называл его джигитом, своим сыном, а после болезни отношение резко изменилось. Однажды, к нам домой пришли гости - сестра мужа с семьей. Он хотел, чтобы все было идеально, а я не смогла как следует накрыть на стол и встретить родственников, потому что Айдарчик все-время плакал. Муж сильно разозлился в тот вечер, и избил меня. Мы сбежали с детьми. Ничего не успели взять, как были так и ушли. Вскоре я узнала, что он выписал из дома не только меня, но и детей. Он не хотел, чтобы они претендовали на его жилплощадь. Сейчас этот дом он сдает в аренду, а сам живет в деревне в Чуйской области, у него своя ферма и хозяйство, - продолжила Кундуз.

Тогда, Кундуз не стала обращаться в милицию и писать заявление на мужа. Решила, что сама справится со всеми трудностями. Пришлось нелегко. После развода, судам потребовалось больше года, чтобы назначить выплату алиментов на детей. А тем временем женщина сама заботилась о детях, оплачивать съемное жилье и лекарство для сына.

- Первая инстанция постановила выплачивать по тысяче сомов на каждого ребенка. Мне пришлось обращаться повторно в судебные инстанции. Уже с отдельным иском по Айдару. Так как у него инвалидность, я просила увеличить сумму алиментов. Суд согласился с моими доводами. Сейчас бывший муж выплачивает по 6 тысяч сомов ежемесячно. Вся эта сумма уходит на оплату специализированного образовательного центра для Айдара, - рассказывает Кундуз.

Жизнь этой маленькой семьи сегодня состоит из ежедневных маленьких побед и преодоления трудностей. Айдар, которому уже девять, делает успехи, и хотя он по-прежнему не говорит, он научился выражать свои эмоции, любит учиться и общаться с другими детьми. Он уже умеет многие вещи, необходимые ему в повседневной жизни. Вот только из-за внезапных приступов, во время которых он падает на землю, тело Айдара покрыто ранами и шрамами от старых травм. Его брат и сестры делят с ним не только комнату, но и досуг. Они играют вместе и отлично понимают друг друга. Все, даже младшие дети научились помогать Айдару, если у него случается приступ.

Относительное благополучие семьи может рухнуть в любой момент. Если Кундуз лишится работы и не сможет оплатить аренду за жилье, она и ее дети просто останутся на улице. Сейчас женщина работает в частной компании. Хотя зарплата небольшая - около 8 тысяч сомов - зато плавающий график позволяет больше времени уделять детям.

- Единственное о чем я мечтаю, чтобы у меня было собственное жилье. Мы встали в очередь в мэрию, но нет никакой надежды, что это даст результат. Очередь не двигается. В государственной ипотечной компании мне отказали в кредите. А предложения коммерческих банков мне точно не по карману. Я не прошу дать мне квартиру бесплатно, я хочу за нее заплатить, но на более мягких условиях, чем рыночные. Возможно, стройкомпании смогут нам помочь, - заключила Кундуз.

От редакции

В Кыргызстане остро стоит проблема обеспечения жильем. По данным госпрограммы "Доступное жилье", в 1991 году обеспеченность жильем в республике составляла 12,2 кв.м на одного человека и в настоящее время этот показатель остается на том же уровне.

Для сравнения в 2012 году в Республике Беларусь на одного человека приходилось 25,4 кв.м жилья, в России - 23,4 кв.м, в Казахстане - 19,6 кв.м, в Китае - 27 кв.м. В других странах эти показатели еще выше.

В этой же программе отмечается, что кыргызстанцам намного сложнее накопить на собственное жилье. По итогам 2013 года в Кыргызстане семье с минимальным потребительским бюджетом 13797,6 сома (60,4% от совокупного дохода семьи) потребуется 21 год, чтобы накопить средства для приобретения жилья, тогда как в Казахстане потребуется 4 года, а в России - 6,8 лет. Даже если учесть нерегестрируемый доход, в Кыргызстане семья будет копить на квартиру более 11 лет.

Чтобы решить проблему доступа к жилью была создана Государственная ипотечная компания. Однако она так и не стала тем, инструментом, который помогает семьям купить недвижимость. Недавно уже и президент Сооронбай Жээнбеков признал, что учителя не могут воспользоваться госипотекой. Впрочем, так же как и врачи, соцработники, многие чиновники и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Кстати для людей с инвалидностью Жилищный кодекс гарантирует предоставления жилья в первоочередном порядке. Но, похоже об этом не знаю не только многие граждане, но и высокопоставленные чиновники, распоряжающиеся бюджетами страны.


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URL: https://www.vb.kg/391752
Теги:
инвалиды, правительство, Кыргызстан, жилье, доступное жилье
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