Погода
$ 78.58 - 78.98
€ 92.20 - 93.67

Партия "Актив" не будет участвовать в выборах. Суд встал на сторону ЦИК

141  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Решение может быть обжаловано

Административный суд Бишкека 7 сентября отказал политической партии "Актив" в удовлетворении заявления о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов от 3 сентября 2020 года за №120.

В решении суда указано, что решение вступает в законную силу с момента его вынесения, но может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный суд в течение трех календарных дней с момента вынесения решения.

Напомним, ЦИК КР 3 сентября отказала в регистрации списка кандидатов политической партией "Актив" в связи с тем, что при выдвижении списков не было соблюдено требование о гендерной квоте. Кроме того, партия не предоставила документы, подтверждающие внесение избирательного залога.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391795
Теги:
выборы, суд, Кыргызстан, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Выборы-2020 (78 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  