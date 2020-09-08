Партия "Актив" не будет участвовать в выборах. Суд встал на сторону ЦИК

Решение может быть обжаловано

Административный суд Бишкека 7 сентября отказал политической партии "Актив" в удовлетворении заявления о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов от 3 сентября 2020 года за №120.

В решении суда указано, что решение вступает в законную силу с момента его вынесения, но может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный суд в течение трех календарных дней с момента вынесения решения.

Напомним, ЦИК КР 3 сентября отказала в регистрации списка кандидатов политической партией "Актив" в связи с тем, что при выдвижении списков не было соблюдено требование о гендерной квоте. Кроме того, партия не предоставила документы, подтверждающие внесение избирательного залога.