Погода
$ 78.86 - 79.21
€ 92.20 - 93.67

ЦИК: Из 1912 кандидатов в депутаты ЖК КР 1641 человек не имеет судимости

307  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Из 1912 зарегистрированных кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша 1641 человек не имеет судимости.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики проинформировала об итогах проверки зарегистрированных кандидатов от политических партий по данным Главного управления информационных технологий министерства внутренних дел КР и Верховного суда КР.

По данным ЦИК, всего в выборах участвуют 15 политических партий. В них в общем 1912 кандидатов, из которых 1641 не имеют судимости; у 221 судимость погашена; по 50 кандидатам еще нет решения; привлечены к ответственности по КоП (не влечет судимости) - 5; оправданы/дело прекращено - 26; на стадии рассмотрения/решения нет - 19.

"Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов" - всего 78 кандидатов, из них у 73 нет судимости.

"Мекен Ынтымагы" - всего 149, у 129 нет судимости.

"Ата Мекен" - всего 150, у 130 нет судимости.

"Мекенчил" - всего 136, у 108 нет судимости.

"Бир Бол" - всего 108, у 96 нет судимости.

"Ыйман Нуру" - всего 101, у 85 нет судимости.

"Замандаш" - всего 156, у 139 нет судимости.

"Чоң Казат" - всего 81, у 64 нет судимости.

"РЕФОРМА" - всего 84, у 78 нет судимости.

"Республика" - всего 166, у 145 нет судимости.

"Социал-демократы" - всего 101, у 78 нет судимости.

"Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" - всего 200, у 170 нет судимости.

"Мекеним Кыргызстан" - 200, у 169 нет судимости.

"ОРДО" - всего 100, у 88 нет судимости.

"Кыргызстан" -всего 102, у 89 нет судимости.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391801
Теги:
выборы, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Выборы-2020 (83 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  