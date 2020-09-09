ЦИК: Из 1912 кандидатов в депутаты ЖК КР 1641 человек не имеет судимости

Из 1912 зарегистрированных кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша 1641 человек не имеет судимости.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики проинформировала об итогах проверки зарегистрированных кандидатов от политических партий по данным Главного управления информационных технологий министерства внутренних дел КР и Верховного суда КР.

По данным ЦИК, всего в выборах участвуют 15 политических партий. В них в общем 1912 кандидатов, из которых 1641 не имеют судимости; у 221 судимость погашена; по 50 кандидатам еще нет решения; привлечены к ответственности по КоП (не влечет судимости) - 5; оправданы/дело прекращено - 26; на стадии рассмотрения/решения нет - 19.

"Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов" - всего 78 кандидатов, из них у 73 нет судимости.

"Мекен Ынтымагы" - всего 149, у 129 нет судимости.

"Ата Мекен" - всего 150, у 130 нет судимости.

"Мекенчил" - всего 136, у 108 нет судимости.

"Бир Бол" - всего 108, у 96 нет судимости.

"Ыйман Нуру" - всего 101, у 85 нет судимости.

"Замандаш" - всего 156, у 139 нет судимости.

"Чоң Казат" - всего 81, у 64 нет судимости.

"РЕФОРМА" - всего 84, у 78 нет судимости.

"Республика" - всего 166, у 145 нет судимости.

"Социал-демократы" - всего 101, у 78 нет судимости.

"Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" - всего 200, у 170 нет судимости.

"Мекеним Кыргызстан" - 200, у 169 нет судимости.

"ОРДО" - всего 100, у 88 нет судимости.

"Кыргызстан" -всего 102, у 89 нет судимости.