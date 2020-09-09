В Кыргызстане 87 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 178 человек

В Кыргызстане на 9 сентября зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 27
Ош – 2
Чуйская область – 8
Ошская область - 11
Таласская область - 2
Иссык-Кульская область – 7
Джалал-Абадская область – 13
Баткенская область - 17.
За весь период пандемии зафиксировано 44 613 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 40 336 пациентов.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 178 человек:
Бишкек – 88
Ош – 3
Чуйская область – 13
Ошская область – 15
Таласская область – 5
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 14
Джалал-Абадская область – 12
Баткенская область – 26.