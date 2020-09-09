В Кыргызстане 87 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 178 человек

В Кыргызстане на 9 сентября зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 27

Ош – 2

Чуйская область – 8

Ошская область - 11

Таласская область - 2

Иссык-Кульская область – 7

Джалал-Абадская область – 13

Баткенская область - 17.

За весь период пандемии зафиксировано 44 613 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 40 336 пациентов.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 178 человек:

Бишкек – 88

Ош – 3

Чуйская область – 13

Ошская область – 15

Таласская область – 5

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 14

Джалал-Абадская область – 12

Баткенская область – 26.