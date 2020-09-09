В Бишкеке женщина дважды за час попала в ДТП. В одном из них погиб водитель

В Бишкеке женщина дважды за час попала в ДТП. Первая авария закончилась смертельным исходом для водителя.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе УПСМ, 8 сентября примерно в 23:58 часов водитель "БМВ-525" Ч.А. 1987 г.р., двигаясь по улице 7 апреля в северном направлении, не справился с управлением и перед домом №8 врезался в дерево.

В результате водитель погиб на месте, еще один человек - пассажирка пострадала.

Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале Shtraf_kg. По его данным, на этом несчастья женщины - пассажирки "БМВ-525" не закончились. По дороге в больницу машина "Скорой помощи" также попала в аварию и перевернулась.

В УПСМ редакции подтвердили, что 9 сентября примерно в 00:15 часов на перекрестке улиц Юнисалиева и Ахунбаева столкнулись автомобили "Ниссан Примера" и "Газ 2250" ("неотложка").

В результате пострадали 3 человека, все они госпитализированы в 4-ую горбольницу. Причина аварии выясняется.

"Патрульная служба милиции призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения", - отмечают в УПСМ.