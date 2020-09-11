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Мужчины, убившие с особой жестокостью бабушку, получили по 15 лет тюрьмы

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- Оксана Гут
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Двое мужчин, убивших в Дмитриевке 72-летнюю женщину из-за 15 тысяч сомов, получили тюремный срок. Об этом VB.KG сообщили собственные источники.

На днях Ысык-Атинский райсуд - суд первой инстанции вынес приговор по делу о жестоком убийстве пожилой женщины родственником и его подельником. На скамье подсудимых 37-летний гр. У.В. и 34-летний гр. Г.Л. - убитая является бабушкой его двоюродного брата. Последний суду заявил, мол осознал, что лишил человека жизни, просил сильно не наказывать. Человека, с его слов, убивать не хотел, а все произошло спонтанно - "ругала, что пил, просто крыша поехала из-за запоев и многочисленных сотрясений мозга". При этом всю вину берет на себя и помнит, что сразу после совершенного преступления начал искать деньги, и нашел 15 тысяч сомов. У.В. вовсе сказал, что когда зашел в дом, пожилая женщина уже была мертва.

Участники процесса отметили, что подсудимые изменили свои первоначальные показания.

Однако, в ходе следствия и судебного процесса было доказано, что 37-летний У.В. и 34-летний Г.Л. (родственник убитой), имея денежные обязательства по отношению к 72-летней С.Г., заранее вошли в предварительный сговор с целью разбойного нападения и умышленного лишения ее жизни.

"Зная о ее беспомощном состоянии в силу возраста и одиночества, используя родственные доверительные отношения, под предлогом возврата части долга в сумме 2 тысяч сомов Г.Л. позвонил бабушке на ее телефон и договорился о встрече. В тот же день примерно в 17.00 часов оба прибыли к дому женщины. Затем Г.Л., находясь уже дома и воспользовавшись своим физическим преимуществом, стал душить С.Г. Жертва боролась за свою жизнь - кричала, звала на помощь и сопротивлялась, укусив его за пальцы. В это время вернулся со двора У.В. и передал молоток Г.Л. Тот стал наносить ей многократные удары молотком в затылочную часть головы. С.Г. находилась в сознании. Тогда Г.Л. оттащил ее в сторону, зашел на кухню, где взял нож и с особой жестокостью перерезал ей горло. В результате чего она скончалась на месте".

Далее они похитили личные вещи жертвы, после чего скрылись.

В открытом судебном заседании суд приговорил Г.Л. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 130 УК КР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Срок отбывания наказания исчислять с 5 марта 2020 года. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей.

У.В. также суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 130 УК КР, и назначил аналогичное наказание - 15 лет тюрьмы.

Приговор может быть обжалован и на него может быть вынесено представление в Чуйский областной суд в течение 30 суток со дня постановления приговора.

Председательствующая судья Майрамкул Тентиева отметила, что амнистия в этом случае по данным категориям не применяется.


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URL: https://www.vb.kg/391832
Теги:
суд, убийство, уголовная ответственность, Чуйская область, Ысык-Атинский район, Кыргызстан, деньги
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