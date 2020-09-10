В Кыргызстане 71 новый случай COVID-19, выздоровел за сутки 151 человек

В Кыргызстане на 10 сентября зарегистрирован 71 новый случай COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 15
Ош – 1
Чуйская область – 4
Ошская область - 5
Таласская область - 4
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 15
Баткенская область - 19.
За весь период зафиксировано 44 684 зараженных коронавирусом. При этом выздоровели всего 40 487 пациентов.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 151 человек:
Бишкек – 92
Ош – 2
Чуйская область – 6
Ошская область – 8
Талаская область – 2
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 23
Джалал-Абадская область – 9
Баткенская область – 8.