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В Кыргызстане 71 новый случай COVID-19, выздоровел за сутки 151 человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 10 сентября зарегистрирован 71 новый случай COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 15

Ош – 1

Чуйская область – 4

Ошская область - 5

Таласская область - 4

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 15

Баткенская область - 19.

За весь период зафиксировано 44 684 зараженных коронавирусом. При этом выздоровели всего 40 487 пациентов.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 151 человек:

Бишкек – 92

Ош – 2

Чуйская область – 6

Ошская область – 8

Талаская область – 2

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 23

Джалал-Абадская область – 9

Баткенская область – 8.


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URL: https://www.vb.kg/391859
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (739 материалов)
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