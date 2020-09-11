Погода
$ 78.84 - 79.20
€ 92.20 - 93.67

Мужчина погиб из-за утечки газа в Алматы. Спустя 10 дней ЧП повторилось

95  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый взрыв 31 августа случился в 6:35 утра. Взрыв был такой силы, что потолки расплавило в трех комнатах, а окна выбило из рам. Мужчина скончался 8 сентября, неделю пролежав в реанимации с ожогами 90 процентов тела, пишет zakon.kz.

"Газовая служба все проверила и сказала, что все нормально и можно спать спокойно. Но сегодня в три часа ночи произошла большая утечка газа, такая, что асфальт поднялся, из-под него вылетали камни", - рассказывают жители.

Уточняется, что без газа остаются 178 частных домов, 35 домов коллективной жилой застройки, два коммунально-бытовых предприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391884
Теги:
взрыв, газ, Казахстан, Кыргызстан, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  