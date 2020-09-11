Мужчина погиб из-за утечки газа в Алматы. Спустя 10 дней ЧП повторилось

Первый взрыв 31 августа случился в 6:35 утра. Взрыв был такой силы, что потолки расплавило в трех комнатах, а окна выбило из рам. Мужчина скончался 8 сентября, неделю пролежав в реанимации с ожогами 90 процентов тела, пишет zakon.kz.

"Газовая служба все проверила и сказала, что все нормально и можно спать спокойно. Но сегодня в три часа ночи произошла большая утечка газа, такая, что асфальт поднялся, из-под него вылетали камни", - рассказывают жители.

Уточняется, что без газа остаются 178 частных домов, 35 домов коллективной жилой застройки, два коммунально-бытовых предприятия.