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В Кыргызстане 77 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 144 человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 11 сентября зарегистрировано 77 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 17

Ош – 3

Чуйская область – 5

Ошская область - 9

Таласская область - 1

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 13

Баткенская область - 19.

За весь период пандемии зафиксировано 44 761 зараженный коронавирусом. При этом за все время выписан 40 631 пациент.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 144 человека:

Бишкек – 54

Ош – 1

Чуйская область – 11

Ошская область – 6

Таласская область – 2

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область – 33

Баткенская область – 24.

"Из статистики видно, что больше всего людей обращаются в больницы в будние дни. Поэтому я хочу сообщить, что наши стационары работают круглосуточно 7 дней в неделю. Поэтому не стоит откладывать обращение за медпомощью и как только появились первые симптомы сразу сообщить о них врачам", - отметила Акматова.

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URL: https://www.vb.kg/391891
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (742 материалов)
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