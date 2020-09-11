В Кыргызстане 77 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 144 человека

В Кыргызстане на 11 сентября зарегистрировано 77 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 17
Ош – 3
Чуйская область – 5
Ошская область - 9
Таласская область - 1
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 13
Баткенская область - 19.
За весь период пандемии зафиксировано 44 761 зараженный коронавирусом. При этом за все время выписан 40 631 пациент.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 144 человека:
Бишкек – 54
Ош – 1
Чуйская область – 11
Ошская область – 6
Таласская область – 2
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область – 33
Баткенская область – 24.
"Из статистики видно, что больше всего людей обращаются в больницы в будние дни. Поэтому я хочу сообщить, что наши стационары работают круглосуточно 7 дней в неделю. Поэтому не стоит откладывать обращение за медпомощью и как только появились первые симптомы сразу сообщить о них врачам", - отметила Акматова.
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