Минздрав КР: 144 медика получили по 200 тысяч сомов, 21-а семья по миллиону

За сутки коронавирус подтвердился у трех медицинских работников. Об этом на брифинге 11 сентября сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи выявлены в:
• Баткенской области – 1
• Джалал-Абадской области – 1
• г. Ош – 1.
В то же время выписаны из стационаров 7 медиков, а из домашней самоизоляции 15.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3163 медработника, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2657.
"В качестве информации хотелось бы отметить, что на сегодняшний день 144 сотрудникам организаций здравоохранения выплачены единовременные денежные компенсации в сумме 200 тысяч сомов. Также 21 семье медиков, погибших во время работы с COVID-19, выплачено по 1 млн сомов", - сказала Акматова.