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Минздрав КР: 144 медика получили по 200 тысяч сомов, 21-а семья по миллиону

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- Оксана Гут
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За сутки коронавирус подтвердился у трех медицинских работников. Об этом на брифинге 11 сентября сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи выявлены в:

• Баткенской области – 1

• Джалал-Абадской области – 1

• г. Ош – 1.

В то же время выписаны из стационаров 7 медиков, а из домашней самоизоляции 15.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3163 медработника, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2657.

"В качестве информации хотелось бы отметить, что на сегодняшний день 144 сотрудникам организаций здравоохранения выплачены единовременные денежные компенсации в сумме 200 тысяч сомов. Также 21 семье медиков, погибших во время работы с COVID-19, выплачено по 1 млн сомов", - сказала Акматова.


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URL: https://www.vb.kg/391894
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, компенсация, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (742 материалов)
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