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В Оше шестеро жестоко избили парня и бросили в районе канала (видео)

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- Екатерина Улитина
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В Оше у здания драматического театра шесть человек жестоко избили парня. Видеозапись нападения в социальных сетях опубликовал пользователь под ником Тима Умаров.

Он написал, что шестеро молодых людей без причины напали на его младшего брата, избили его и угрожали убийством. После чего силой посадили в автомобиль и увезли в район Южного канала, где сняли с него обувь и бросили.

В УВД Оша VB.KG сообщили, что нападение произошло в ночь с 9 на 10 сентября. Начато расследование по статье хулиганство. Личности всех подозреваемых установлены, часть из них задержаны.


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URL: https://www.vb.kg/391912
Теги:
избиение, драка, Кыргызстан, расследование, УВД
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