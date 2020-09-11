В Оше шестеро жестоко избили парня и бросили в районе канала (видео)

В Оше у здания драматического театра шесть человек жестоко избили парня. Видеозапись нападения в социальных сетях опубликовал пользователь под ником Тима Умаров.

Он написал, что шестеро молодых людей без причины напали на его младшего брата, избили его и угрожали убийством. После чего силой посадили в автомобиль и увезли в район Южного канала, где сняли с него обувь и бросили.

В УВД Оша VB.KG сообщили, что нападение произошло в ночь с 9 на 10 сентября. Начато расследование по статье хулиганство. Личности всех подозреваемых установлены, часть из них задержаны.