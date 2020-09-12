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В Джалал-Абаде изъята крупная партию безлицензионного пива

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе рейдового налогового контроля изъяли очередную крупную партию безлицензионной алкогольной продукции.

В частности, в Джалал-Абадской области выявили складское помещение, где незаконно хранилось пиво с целью реализации без лицензии и разрешительных документов.

Изъяты 38 тыс. 62 бутылки пива в различных наименованиях и емкостях на сумму более 2 млн сомов.

В отношении субъекта предпринимательства приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/391914
Теги:
алкоголь, Джалал-Абадская область, лицензия, Кыргызстан
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