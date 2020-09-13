Статистика по COVID-19 на 13 сентября: 53 новых случая, ни одной смерти

За сутки в Кыргызстане выявлено 53 новых случая COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.
За весь период эпидемии выявлено 44 881 случаев.
За прошедшие сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 143 пациента:
За весь период выздоровели 40 922 пациента.
За сутки не было зафиксировано ни одного случая летального исхода от COVID-19. За весь период от заболевания скончались 1063 человека.
За прошедшие 24 часа коронавирус выявлен у одного медика в Баткенской области. За весь период заболели 3167 медиков, выписаны с выздоровлением 2685.