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Статистика по COVID-19 на 13 сентября: 53 новых случая, ни одной смерти

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- Екатерина Улитина
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За сутки в Кыргызстане выявлено 53 новых случая COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.

За весь период эпидемии выявлено 44 881 случаев.

  1. Бишкек - 11
  2. Ош - 2
  3. Чуйская область – 7
  4. Ошская область - 3
  5. Таласская область - 1
  6. Нарынская область - 2
  7. Иссык-Кульская область – 9
  8. Джалал-Абадская область – 10
  9. Баткенская область – 8

За прошедшие сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 143 пациента:

  1. Бишкек – 59
  2. Ош – 1
  3. Чуйская область – 6
  4. Ошская область – 10
  5. Таласская область – 1
  6. Нарынская область – 2
  7. Иссык-Кульская область – 17
  8. Джалал-Абадская область – 28
  9. Баткенская область – 19

За весь период выздоровели 40 922 пациента.

За сутки не было зафиксировано ни одного случая летального исхода от COVID-19. За весь период от заболевания скончались 1063 человека.

За прошедшие 24 часа коронавирус выявлен у одного медика в Баткенской области. За весь период заболели 3167 медиков, выписаны с выздоровлением 2685.


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URL: https://www.vb.kg/391933
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (745 материалов)
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