Статистика по COVID-19 на 13 сентября: 53 новых случая, ни одной смерти

За сутки в Кыргызстане выявлено 53 новых случая COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.

За весь период эпидемии выявлено 44 881 случаев.

Бишкек - 11 Ош - 2 Чуйская область – 7 Ошская область - 3 Таласская область - 1 Нарынская область - 2 Иссык-Кульская область – 9 Джалал-Абадская область – 10 Баткенская область – 8

За прошедшие сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 143 пациента:

Бишкек – 59 Ош – 1 Чуйская область – 6 Ошская область – 10 Таласская область – 1 Нарынская область – 2 Иссык-Кульская область – 17 Джалал-Абадская область – 28 Баткенская область – 19

За весь период выздоровели 40 922 пациента.

За сутки не было зафиксировано ни одного случая летального исхода от COVID-19. За весь период от заболевания скончались 1063 человека.

За прошедшие 24 часа коронавирус выявлен у одного медика в Баткенской области. За весь период заболели 3167 медиков, выписаны с выздоровлением 2685.