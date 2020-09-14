В Кыргызстане 47 новых случаев COVID-19, выздоровел за сутки 101 человек

В Кыргызстане на 14 сентября зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 8
Ош - 2
Чуйская область – 2
Ошская область - 2
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 10
Баткенская область - 14
За весь период зафиксировано 44 928 зараженных коронавирусом. При этом всего выписались 41 023 пациентов.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 101 человек:
Бишкек – 54
Чуйская область – 11
Ошская область – 3
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 2
Джалал-Абадская область – 11
Баткенская область – 19.