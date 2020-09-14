В Кыргызстане 47 новых случаев COVID-19, выздоровел за сутки 101 человек

В Кыргызстане на 14 сентября зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 8

Ош - 2

Чуйская область – 2

Ошская область - 2

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 10

Баткенская область - 14

За весь период зафиксировано 44 928 зараженных коронавирусом. При этом всего выписались 41 023 пациентов.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 101 человек:

Бишкек – 54

Чуйская область – 11

Ошская область – 3

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 2

Джалал-Абадская область – 11

Баткенская область – 19.