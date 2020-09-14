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Наблюдатели от СНГ начали мониторить подготовку в выборам в Жогорку Кенеш

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- Евгений Денисенко
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Миссия наблюдателей от СНГ и ее штаб с 14 сентября приступили к мониторингу выборов депутатов Жогорку Кенеша. Это осуществляется, как сообщили в Межпарламентской Ассамблее СНГ, по приглашению самой Кыргызской Республики.

По согласованию с Советом постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества возглавил миссию первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

В рамках наблюдения за парламентскими выборами состоялась встреча представителей штаба миссии с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Нуржан Шайлдабековой.

Стороны обсудили вопросы, связанные с этой выборной кампанией. Председатель Центризбиркома подробно проинформировала о ее ходе и мерах, предпринимаемых избирательными органами в процессе подготовки. В свою очередь, наблюдатели от СНГ отметили, что основная задача миссии – оценивать избирательную кампанию на предмет ее соответствия национальному законодательству и оказывать содействие в проведении свободных и демократических выборов.

"Работа миссии будет строиться в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, документами, принятыми в рамках Содружества, и основываться на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов", - подчеркнули прибывшие наблюдатели. И пообещали и в дальнейшем информировать о своей деятельности здесь.


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URL: https://www.vb.kg/391973
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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