В Кыргызстане 71 новый случай COVID-19, выздоровели за сутки 80 человек

В Кыргызстане на 15 сентября зарегистрирован 71 новый случай COVID-19. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 13
Ош - 3
Чуйская область – 4
Ошская область - 9
Таласская область - 1
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 6
Джалал-Абадская область – 10
Баткенская область - 23.
"Опасная эпидситуация сохраняется в трех регионах. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения по стране - 7, а по Баткенской области - 19, по Иссык-Кульской области - 11, в Бишкеке - 11. То есть показатели заболеваемости в этих регионах выше, чем по стране в целом", - отметил глава Минздрава.
За весь период пандемии зафиксировано 44 999 зараженных коронавирусом. При этом всего выписались с выздоровлением 41 103 пациента.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 80 человек:
Бишкек – 22
Ош – 3
Чуйская область – 11
Ошская область – 7
Талаская область – 2
Иссык-Кульская область – 11
Джалал-Абадская область – 15
Баткенская область – 9.