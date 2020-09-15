В Кыргызстане 71 новый случай COVID-19, выздоровели за сутки 80 человек

В Кыргызстане на 15 сентября зарегистрирован 71 новый случай COVID-19. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 13

Ош - 3

Чуйская область – 4

Ошская область - 9

Таласская область - 1

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область – 10

Баткенская область - 23.

"Опасная эпидситуация сохраняется в трех регионах. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения по стране - 7, а по Баткенской области - 19, по Иссык-Кульской области - 11, в Бишкеке - 11. То есть показатели заболеваемости в этих регионах выше, чем по стране в целом", - отметил глава Минздрава.

За весь период пандемии зафиксировано 44 999 зараженных коронавирусом. При этом всего выписались с выздоровлением 41 103 пациента.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 80 человек:

Бишкек – 22

Ош – 3

Чуйская область – 11

Ошская область – 7

Талаская область – 2

Иссык-Кульская область – 11

Джалал-Абадская область – 15

Баткенская область – 9.