В Кыргызстане 73 новых случая COVID-19, выздоровели за сутки 107 человек

В Кыргызстане на 16 сентября зарегистрировано 73 новых случая COVID-19. Из них 18 лабораторно подтвержденных. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 11

Ош – 3

Чуйская область – 5

Ошская область - 14

Таласская область - 3

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 9

Баткенская область - 18.

За весь период зафиксировано 45 072 зараженных коронавирусом. При этом всего выписались с выздоровлением 41 210 пациентов.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 107 человек:

Бишкек – 47

Ош – 1

Чуйская область – 4

Ошская область – 4

Талаская область – 6

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область – 14

Баткенская область – 26.