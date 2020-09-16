В Кыргызстане 73 новых случая COVID-19, выздоровели за сутки 107 человек

В Кыргызстане на 16 сентября зарегистрировано 73 новых случая COVID-19. Из них 18 лабораторно подтвержденных. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 11
Ош – 3
Чуйская область – 5
Ошская область - 14
Таласская область - 3
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 9
Баткенская область - 18.
За весь период зафиксировано 45 072 зараженных коронавирусом. При этом всего выписались с выздоровлением 41 210 пациентов.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 107 человек:
Бишкек – 47
Ош – 1
Чуйская область – 4
Ошская область – 4
Талаская область – 6
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область – 14
Баткенская область – 26.