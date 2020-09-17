Больше 50-ти не собираться. Партиям напомнили о саннормах во время агитации

Политические партии должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период проведения агитационной кампании. Об этом было сказано на заседании Республиканского оперативного штаба.

"Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, все еще регистрируются факты заражения. Режим карантина еще действует. Поэтому партии, участвующие в выборах депутатов Жогорку Кенеша, должны соблюдать санитарные и эпидемиологические меры, в том числе социальную дистанцию", - сказал первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Органам местного самоуправления и профильным государственным органам поручено усилить контроль за соблюдением ограничений на организацию мероприятий с участием более 50 человек.

В ходе встречи обсуждалась складывающаяся эпидемиологическая ситуация с COVID-19 за рубежом.

Республиканский оперативный штаб поручил профильным государственным органам активизировать работу по обеспечению неукоснительного выполнения разработанного алгоритма проверок въезда иностранных граждан в страну.