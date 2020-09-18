За несколько дней в КР изъято из незаконного оборота более 30 кг наркотиков

Так, за последние несколько дней оперативниками СБНОН МВД проведены ряд задержаний наркоторговцев, из незаконного оборота изъято более 30 кг наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В частности, проведена спецоперация по установлению, выявлению канала сбыта наркотических средств в особо крупных размерах. Так, в ночное время проводились специальные следственные мероприятия в рамках досудебного производства по статье 267 Уголовного кодекса Кыргызской Республики "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотических средств в особо крупных размерах". На территории Кара-Суйского района Ошской области на объездной дороге при сбыте особо крупной партии наркотических средств гашиш афганского происхождения задержан гражданин И.А. 1985 года рождения. У подозреваемого лица обнаружена и изъята сумка, в которой находились брикеты с веществом темно-коричневого цвета со специфическим запахом конопли. Общий вес изъятого наркотического средства составил 10 кг 195 гр.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данному преступлению. Стоимость изъятых наркотических средств по ценам "черного рынка" составляет примерно 40 тысяч долларов США.

В Джалал-Абадской области наркоборцами МВД также пресечен сбыт крупной партии наркотиков. Сотрудниками одного из управлений СБНОН МВД была получена оперативная информация, что мужчина азиатской внешности в возрасте примерно 35-40 лет занимается сбытом наркотических средств в особо крупном размере. Полученная информация была зарегистрирована в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.267 Уголовного кодекса КР "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств в особо крупных размерах".

В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий в городе Джалал-Абад при сбыте особо крупной партии наркотических средств задержан гражданин А.Д. 1983 года рождения. При осмотре автомашины обнаружен и изъят завернутый пакет со специфическим запахом уксусного ангидрида. Как показала судебно-химическая экспертиза, в изъятом пакете находится наркотическое вещество героин весом 1 кг 34 грамм.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данному преступлению.

Кроме этого, на территории Джалал-Абадской области проведено еще одно задержание наркоторговцев при сбыте крупной партии марихуаны. В результате проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства по статье 267 Уголовного кодекса КР в г. Таш-Кумыр Джалал-Абадской области при сбыте особо крупной партии наркотических средств задержаны гражданин Т.Б. 1997 г.р. и ранее судимый гражданин А.К. 1977 года рождения. При осмотре автомашины, на которой передвигались подозреваемые, обнаружены и изъяты мешки с веществом темно-зеленного цвета со специфическим запахом – марихуана весом 20 кг 816 грамм. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данному преступлению.

За прошедшую неделю, считая только завершенные судебно-химические экспертизы, оперативными сотрудниками СБНОН МВД из незаконного оборота изъято более 30 кг наркотических средств.