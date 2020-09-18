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За несколько дней в КР изъято из незаконного оборота более 30 кг наркотиков

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- Оксана Гут
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Так, за последние несколько дней оперативниками СБНОН МВД проведены ряд задержаний наркоторговцев, из незаконного оборота изъято более 30 кг наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В частности, проведена спецоперация по установлению, выявлению канала сбыта наркотических средств в особо крупных размерах. Так, в ночное время проводились специальные следственные мероприятия в рамках досудебного производства по статье 267 Уголовного кодекса Кыргызской Республики "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотических средств в особо крупных размерах". На территории Кара-Суйского района Ошской области на объездной дороге при сбыте особо крупной партии наркотических средств гашиш афганского происхождения задержан гражданин И.А. 1985 года рождения. У подозреваемого лица обнаружена и изъята сумка, в которой находились брикеты с веществом темно-коричневого цвета со специфическим запахом конопли. Общий вес изъятого наркотического средства составил 10 кг 195 гр.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данному преступлению. Стоимость изъятых наркотических средств по ценам "черного рынка" составляет примерно 40 тысяч долларов США.

В Джалал-Абадской области наркоборцами МВД также пресечен сбыт крупной партии наркотиков. Сотрудниками одного из управлений СБНОН МВД была получена оперативная информация, что мужчина азиатской внешности в возрасте примерно 35-40 лет занимается сбытом наркотических средств в особо крупном размере. Полученная информация была зарегистрирована в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.267 Уголовного кодекса КР "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств в особо крупных размерах".

В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий в городе Джалал-Абад при сбыте особо крупной партии наркотических средств задержан гражданин А.Д. 1983 года рождения. При осмотре автомашины обнаружен и изъят завернутый пакет со специфическим запахом уксусного ангидрида. Как показала судебно-химическая экспертиза, в изъятом пакете находится наркотическое вещество героин весом 1 кг 34 грамм.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данному преступлению.

Кроме этого, на территории Джалал-Абадской области проведено еще одно задержание наркоторговцев при сбыте крупной партии марихуаны. В результате проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства по статье 267 Уголовного кодекса КР в г. Таш-Кумыр Джалал-Абадской области при сбыте особо крупной партии наркотических средств задержаны гражданин Т.Б. 1997 г.р. и ранее судимый гражданин А.К. 1977 года рождения. При осмотре автомашины, на которой передвигались подозреваемые, обнаружены и изъяты мешки с веществом темно-зеленного цвета со специфическим запахом – марихуана весом 20 кг 816 грамм. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данному преступлению.

За прошедшую неделю, считая только завершенные судебно-химические экспертизы, оперативными сотрудниками СБНОН МВД из незаконного оборота изъято более 30 кг наркотических средств.


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URL: https://www.vb.kg/392101
Теги:
задержание, наркотики, уголовная ответственность, Кыргызстан, гашиш, наркотрафик, МВД
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