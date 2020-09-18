В Кыргызстане 91 новый случай COVID-19, выздоровели за сутки 98 человек

В Кыргызстане на 18 сентября зарегистрирован 91 новый случай COVID-19. Из них 37 лабораторно подтвержденные. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки
Бишкек - 7
Ош - 3
Чуйская область – 11
Ошская область - 15
Таласская область - 3
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область – 15
Баткенская область - 20.
За весь период зафиксировано 45 244 зараженных коронавирусом. При этом выписались всего 41 415 пациентов.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 98 человек:
Бишкек – 39
Чуйская область – 4
Ошская область – 10
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 19
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область – 18.