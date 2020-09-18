В Кыргызстане 91 новый случай COVID-19, выздоровели за сутки 98 человек

В Кыргызстане на 18 сентября зарегистрирован 91 новый случай COVID-19. Из них 37 лабораторно подтвержденные. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки

Бишкек - 7

Ош - 3

Чуйская область – 11

Ошская область - 15

Таласская область - 3

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область – 15

Баткенская область - 20.

За весь период зафиксировано 45 244 зараженных коронавирусом. При этом выписались всего 41 415 пациентов.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 98 человек:

Бишкек – 39

Чуйская область – 4

Ошская область – 10

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 19

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область – 18.