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Назначен координатор наблюдателей от МПА на выборах в Жогорку Кенеш

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- Евгений Денисенко
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В соответствии с распоряжением председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко назначен координатор группы международных наблюдателей от МПА, участвующих в мониторинге выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Им стал заместитель председателя Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян.

Как сообщалось ранее, мониторить подготовку и проведения этой важнейшей для Кыргызстана кампании будет специальная миссия наблюдателей от СНГ. Ее по согласованию с Советом постоянных полномочных представителей государств Содружества при его уставных и других органах возглавил первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

В настоящий момент, по информации МПА, продолжается формирование группы международных наблюдателей, в состав которой войдут парламентарии стран-участниц Межпарламентской Ассамблеи СНГ. А часть таких наблюдателей, из числа сотрудников Секретариата Совета и экспертов Международного института мониторинга развития демократии (МИМРД МПА СНГ) уже приступили к работе в Кыргызстане.

Они, по информации штаба миссии, побывали в Оше и Бишкеке, встретились с представителями Министерства иностранных дел КР, лидерами ряда партий.

В МПА СНГ напомнили, что парламентские выборы состоятся в Кыргызстане 4 октября 2020 года. Центризбирком зарегистрировал списки кандидатов от 16 политических партий, всего – 1912 человек, их которых 1294 – составляют мужчины, 618 – женщины. Зарегистрирован 41 кандидат с ограниченными возможностями здоровья, 605 граждан не старше 35 лет и 326 кандидатов других национальностей.


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URL: https://www.vb.kg/392121
Теги:
выборы, СНГ, Жогорку Кенеш
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