В Кыргызстане 91 новый случай COVID-19, выздоровели за сутки 69 человек

В Кыргызстане на 19 сентября зарегистрирован 91 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки

Бишкек - 9

Чуйская область – 6

Ошская область - 17

Таласская область - 1

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область – 12

Баткенская область - 30.

За весь период пандемии зафиксировано 45 335 зараженных коронавирусом. При этом выписались с выздоровлением 41 484 пациента.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 69 человек:

Бишкек – 8

Ош – 3

Чуйская область – 1

Ошская область – 10

Таласская область – 6

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область – 18

Баткенская область – 16.