В Кыргызстане 91 новый случай COVID-19, выздоровели за сутки 69 человек

В Кыргызстане на 19 сентября зарегистрирован 91 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки
Бишкек - 9
Чуйская область – 6
Ошская область - 17
Таласская область - 1
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область – 12
Баткенская область - 30.
За весь период пандемии зафиксировано 45 335 зараженных коронавирусом. При этом выписались с выздоровлением 41 484 пациента.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 69 человек:
Бишкек – 8
Ош – 3
Чуйская область – 1
Ошская область – 10
Таласская область – 6
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область – 18
Баткенская область – 16.