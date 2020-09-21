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В Джалал-Абаде задержан член ОПГ. У него найдены оружие и наркотики

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- Екатерина Улитина
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В Джалал-Абаде 16 сентября был задержан член ОПГ, подозреваемый в совершении кражи на территории Чуйской области. Задержание проводили совместными усилиями сотрудники ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД города Джалал-Абад.

О том, что подозреваемый скрывается в Джалал-Абаде следователям стало известно в сентябре. Незамедлительно была отправлена группа для проверки этой информации. 16 сентября сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью СКМ ГУВД

Чуйской области и ОВД города Джалал-Абад на одной из улиц города Джалал-Абада задержали ранее неоднократно судимого 28-летний А.З., который состоит в оперативно-превентивном учете МВД как член ОПГ.

Во время обыска, в салоне его автомашины были обнаружены и изъяты револьвер, бейсбольная бита, раскладной нож и вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом конопли. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД города Джалал-Абад.


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URL: https://www.vb.kg/392181
Теги:
ГУВД, Джалал-Абадская область, задержание, ОПГ, Чуйская область, Кыргызстан
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