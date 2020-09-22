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На дороге Бишкек-Ош в загоревшейся машине едва не погибли пятеро человек

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- Оксана Гут
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На автодороге Бишкек-Ош перевернулась машина с пятью людьми и загорелась. Видео с места ДТП появилось на Телеграм-канале Shtraf__kg.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел сегодня утром.

"У автомобиля отказали тормоза, в результате чего машина опрокинулась и сгорела", - говорится в описание видео.

Внутри, по предварительным данным, находились 3-е взрослых и 2-ое детей. К счастью, всех их удалось вовремя вытащить.

В пресс-службе УОБДД Чуйской области VB.KG подтвердили информацию об аварии.

По данным ведомства, на 117 км автодороги у "Хонды Фит", двигавшейся с юга на север, по предварительным данным, не сработали тормоза. Из-за чего машина опрокинулась и загорелась.

Пострадавшие - водитель и его жена госпитализированы в территориальную больницу Жайылского района.


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URL: https://www.vb.kg/392202
Теги:
дети, дороги, ДТП, Ош, пожар, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие
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