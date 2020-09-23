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ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев COVID-19 в мире за неделю

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- Виктория Гунгер
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире зафиксирован рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за неделю, пишут СМИ.

По данным ВОЗ, за период с 14 по 20 сентября в мире выявлены 1 998 897 новых случаев заражения COVID-19, скончались 36 764 пациента.

Число подтвержденных случаев заражения увеличилось на 6% сравнению с предыдущей неделей (7-13 сентября), в то же время смертность снизилась на 10%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.


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URL: https://www.vb.kg/392241
Теги:
ВОЗ, смертность, эпидемия, коронавирус
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