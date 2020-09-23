Птичий грипп в РК и РФ. В Кыргызстане роста цен на мясо и яйца не ожидается

В КР 8 сентября введен временный запрет на ввоз продукции птицеводства из ряда областей РФ: мяса, яиц, пуха, кормов и т.д. А 11 сентября запрет на ввоз этих категорий продукции из неблагополучных областей РК. Об этом VB.KG сообщил глава Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

Он отметил, что птичий грипп, который сейчас выявлен в ряде северных областей России и Казахстана - очень заразная болезнь трансграничного характера.

- Передается и живой птицей, и продукцией. Помимо домашней птицы, заболевание передается воронами, голубями и т.д. Причем, вспышка заболевания совпала с периодом миграции перелетных птиц. Они с РФ и севера Казахстана летят в теплые страны. Среди птиц заболевание представляет серьезную угрозу. Поэтому, мы собрали наших птицеводов, провели с ними совещание. Всем субъектам в области птицеводства и структурным подразделениям Госветинспекции официально направили информацию по усилению ветеринарного надзора. Наши специалисты проводят мониторинг. При обнаружении падежа диких птиц незамедлительно должны проводиться лабораторные исследования. Не должно быть контакта с другой птицей и у сотрудников птицефабрик. Тем более, что это объект закрытого типа, - рассказал Жумаканов.

Глава Госветинспекции заверил, что дефицита продукции птицеводства и роста цен на нее в связи со сложившейся ситуацией не будет.

- В настоящее время 28 тысяч тонн птицы в общем уже завезено в республику. К тому же, запрет введен только на неблагополучные регионы. "Чистые" области РФ и РК продолжают свободно импортировать данную продукцию в КР. Также стоит напомнить, что основной поток мяса птицы идет в республику из "третьих" стран – основной из Украины, остальное приходится на США. Отечественные птицефабрики работают на внутренний рынок по яичному направлению. На данный момент действует девять небольших предприятий. Самая большая птицефабрика - на 300 тысяч кур. Но в любом случае, это опасное заболевание, и мы должны быть начеку. Выполнять предписания, усилить надзор на границе до улучшения эпизоотической ситуации, - подчеркнул Жумаканов.