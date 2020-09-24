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Глава ЦИК ответила, могут ли из-за эпидситуации отмениться выборы в ЖК

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- Оксана Гут
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Могут ли быть отменены выборы в Жогорку Кенеш из-за ситуации с пандемией Covid-19? На такой вопрос в ходе пресс-конференции ответила председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова.

"Конечно, если в стране обострится эпидситуация, будет объявлен режим ЧП, то в этом случае выборы могут быть отменены. Но будем надеяться, что ситуация останется стабильной. Весь мир сегодня адаптируется к пандемии. И мы выработали хороший алгоритм действий. Необходимо соблюдать санитарные нормы, мы над этим работаем", - сказала глава ЦИК.


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URL: https://www.vb.kg/392301
Теги:
выборы, Жогорку Кенеш, карантин, ЦИК
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