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Со дна озера Иссык-Куль и прибрежной зоны собрано более 6 тонн мусора

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- Оксана Гут
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Сотрудники Государственного агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР в рамках Всемирного Дня чистоты провели масштабную экологическую акцию по очистке озера Иссык-Куль, а также природных парков и заповедников Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ГАООС и ЛХ.

Основной целью экологической акции является привлечь внимание общественности и молодежь к сохранению уникальной экосистемы и биоразнообразия Кыргызстана.

В рамках мероприятий сотрудники Дирекции биосферной территории "Иссык-Куль" совместно с Общественным фондом "Чистый Иссык-Куль" провели очистительные работы по выемке мусора со дна озера, а также в прибрежных зонах озера Иссык-Куль от наносов и бытового мусора.

В результате проведенных работ со дна озера Иссык-Куль на пляжных зонах села Тору-Айгыр и села Бостери собрано более 1 тонны мусора и более 100 штук бесхозных рыболовных сетей разных размеров. Мероприятия проводились с участием дайверов. В основном, со дна озера достали рыболовные сети, пластиковые бутылки и различные пакеты.

"Низкая цена и широкая доступность сетей приводят к тому, что рыбаки не убирают их даже после окончания вылова. Брошенные сети представляют опасность для перелетных птиц и других обитателей озера",- отмечает пресс-служба ГАООС и ЛХ.

Кроме того, очищена и убрана подводная и прибрежная зона озера Иссык-Куль от мусора, твердо-бытовых и других отходов. В итоге было собрано более 5 тонн различного мусор и твердо- бытовых отходов.

Собранный мусор был сдан на вторичную переработку в ОсОО "Ихсан экогрупп", а также вывезен на санитарно-технический полигон г. Балыкчы.

"Аналогические экологические акции в рамках Всемирного Дня чистоты по поручению главы ГАООС и ЛХ Мирслава Аманкулова прошли во всех природных парках и заповедниках Кыргызстана в строгом соблюдении всех санитарных норм и требований в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Всего в день акции сотрудники ГАООС и ЛХ собрали более 100 тыс кг различного мусора и твердо-бытовых отходов",- говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/392340
Теги:
Иссык-Кульская область, мусор, экология, Кыргызстан, Иссык-Куль, ГАООС и ЛХ
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