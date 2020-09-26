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В Москве для выборов в Жогорку Кенеш впервые подготовлено три участка

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- Евгений Денисенко
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В завершающую стадию вступила в России подготовительная работа, цель которой – обеспечить участие находящихся здесь граждан Кыргызстана в парламентских выборах в нем. Избирательные участки оборудованы во всех дипучреждениях КР в РФ, в здании самого посольства в Москве – целых три.

В дипмиссии рассказали, что во время различных выборных кампаний в республике на территории посольства традиционно образовывался один участок. На сей раз ЦИК КР первоначально разрешил оборудовать здесь еще один. И вот недавно было принято решение об открытии третьего избирательного участка. Все это сделано с учетом количества потенциальных избирателей, которые могут принять участие в назначенных на 4 октября выборах в Жогорку Кенеш.

Эти участки разместились соответственно в зданиях консульского отдела посольства и его кафе, а также во внутреннем дворе дипмиссии. Для того, чтобы пройти к ним, возле посольства в день выборов установят знаки передвижения. При необходимости на помощь придут сами дипломаты и волонтеры из числа представителей диаспоры, которые будут находиться на местах.

В посольстве напомнили, что голосование по выборам депутатов Жогорку Кенеша КР будет проходить 4 октября с 8:00 до 20:00 по московскому времени. И попросили заблаговременно проверить себя в списке избирателей на сайте ЦИК КР https://tizme.gov.kg путем введения Ф.И.О и нажатия "Поиск". Согласно законодательству, граждане КР, сдавшие биометрические данные и состоящие на консульском учете за рубежом, автоматически включаются в список избирателей на соответствующем участке.

Также в дипмиссии подчеркнули, что при себе обязательно надо иметь один из видов национальных паспортов Кыргызской Республики - внутренний паспорт гражданина КР, общегражданский паспорт КР, дипломатический или служебный паспорт КР.

Всего для кыргызстанцев за рубежом организовано 46 избирательных участков. В России – 12, помимо посольства в Москве – в зданиях генеральных консульств КР в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярий посольства в Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Якутске, Иркутске, Сургуте и Южно-Сахалинске.


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URL: https://www.vb.kg/392358
Теги:
выборы, посольство, Россия, Кыргызстан
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