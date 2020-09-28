В Кыргызстане 104 новых случая COVID-19, выздоровели за сутки 166 человек

В Кыргызстане на 28 сентября зарегистрировано 104 новых случая COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 19
Ош - 8
Чуйская область – 6
Ошская область - 18
Таласская область - 1
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 3
Джалал-Абадская область – 10
Баткенская область - 37.
За весь период зафиксировано 46 355 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 42 619 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 166 человек:
Бишкек – 38
Ош – 24
Чуйская область – 21
Ошская область – 43
Таласская область – 4
Нарынская область – 5
Баткенская область – 31.