В Кыргызстане 104 новых случая COVID-19, выздоровели за сутки 166 человек

В Кыргызстане на 28 сентября зарегистрировано 104 новых случая COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 19

Ош - 8

Чуйская область – 6

Ошская область - 18

Таласская область - 1

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 3

Джалал-Абадская область – 10

Баткенская область - 37.

За весь период зафиксировано 46 355 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 42 619 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 166 человек:

Бишкек – 38

Ош – 24

Чуйская область – 21

Ошская область – 43

Таласская область – 4

Нарынская область – 5

Баткенская область – 31.