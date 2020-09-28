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Усенбаев: Снижение статистики по COVID-19 не было связано с выборами в ЖК

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- Оксана Гут
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Снижение статистики по COVID-19 никак не связано с предстоящими выборами в Жогорку Кенеш. Об этом на пресс-конференции 28 сентября заявил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Так чиновник ответил на вопрос журналистов о том, что мнение о намеренном занижении статистики из-за выборов бытует в соцсетях.

"Система здравоохранения не связана с этими выборами, мы работаем в штатном режиме. Вопрос о том, что статистика занижена, неправильна, койки работают, это отслеживаемый процесс и никаким образом с выборами не связано. Мы видели очень большой подъем в июле, потом произошел спад, это естественный процесс. Сейчас наблюдаем рост числа случаев за последнюю неделю и это не связано с выборами", - заверил Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/392390
Теги:
выборы, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (790 материалов)
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