Усенбаев: Снижение статистики по COVID-19 не было связано с выборами в ЖК

Снижение статистики по COVID-19 никак не связано с предстоящими выборами в Жогорку Кенеш. Об этом на пресс-конференции 28 сентября заявил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Так чиновник ответил на вопрос журналистов о том, что мнение о намеренном занижении статистики из-за выборов бытует в соцсетях.

"Система здравоохранения не связана с этими выборами, мы работаем в штатном режиме. Вопрос о том, что статистика занижена, неправильна, койки работают, это отслеживаемый процесс и никаким образом с выборами не связано. Мы видели очень большой подъем в июле, потом произошел спад, это естественный процесс. Сейчас наблюдаем рост числа случаев за последнюю неделю и это не связано с выборами", - заверил Усенбаев.