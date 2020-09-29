Подготовка ко второй волне. В больницы закупили лекарства на 180 млн сомов

На случай возможной второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в осенне-зимний период 2020-2021 гг., организации здравоохранения республики, в частности стационары, на выделенные средства Фонда ОМС, закупили лекарственные средства на 180,6 млн сомов.

В частности:

г. Бишкек на 45,3 млн сом; Ошская область на 45,2 млн сом; Джалал-Абадская область на 39,7 млн. сом; Нарынская область на 13,7 млн. сом; Баткенская область на 12,3 млн сом; Иссык-Кульская область на 10,4 млн. сом; Чуйская область на 10,7 млн. сом; Таласская область на 3,2 млн. сом.

Запас лекарственных средств формируется согласно с "Временным клиническим руководством по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике (4-я версия), утвержденным приказом МЗ КР "О внесении дополнений во временное клиническое руководство по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике" от 25.08.2020. №649".

Первый заместитель председателя Фонда ОМС Клара Тургунбековна подчеркнула, что в стране формируется запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов согласно проведенным расчетам.

"ФОМС постоянно проводит мониторинг наличия медикаментов в лечебных организациях. Кроме этого, Фонд государственных материальных резервов закупает лекарства на случай увеличения роста тяжелых и крайне тяжелых больных", - отметила она.

Перечень запасов лекарственных средств в стационарах здравоохранения: