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Подготовка ко второй волне. В больницы закупили лекарства на 180 млн сомов

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- Екатерина Улитина
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На случай возможной второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в осенне-зимний период 2020-2021 гг., организации здравоохранения республики, в частности стационары, на выделенные средства Фонда ОМС, закупили лекарственные средства на 180,6 млн сомов.

В частности:

  1. г. Бишкек на 45,3 млн сом;
  2. Ошская область на 45,2 млн сом;
  3. Джалал-Абадская область на 39,7 млн. сом;
  4. Нарынская область на 13,7 млн. сом;
  5. Баткенская область на 12,3 млн сом;
  6. Иссык-Кульская область на 10,4 млн. сом;
  7. Чуйская область на 10,7 млн. сом;
  8. Таласская область на 3,2 млн. сом.

Запас лекарственных средств формируется согласно с "Временным клиническим руководством по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике (4-я версия), утвержденным приказом МЗ КР "О внесении дополнений во временное клиническое руководство по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике" от 25.08.2020. №649".

Первый заместитель председателя Фонда ОМС Клара Тургунбековна подчеркнула, что в стране формируется запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов согласно проведенным расчетам.

"ФОМС постоянно проводит мониторинг наличия медикаментов в лечебных организациях. Кроме этого, Фонд государственных материальных резервов закупает лекарства на случай увеличения роста тяжелых и крайне тяжелых больных", - отметила она.

Перечень запасов лекарственных средств в стационарах здравоохранения:

  1. антиакоагулянты (гепарин, эноксапарин);
  2. жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен), дезагрегант (Ацетилсалициловая кислота);
  3. антибиотики из группы Цефалоспоринов;
  4. Амоксициллин+Клавулановая кислота;
  5. наркозные препараты;
  6. физиологический раствор
  7. раствор Рингера
  8. соли для пероральной регидратации.


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URL: https://www.vb.kg/392423
Теги:
лекарства, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, ФОМС
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