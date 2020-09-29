Наблюдатели от СНГ сообщили готовности в КР к выборам в Жогорку Кенеш

Миссии наблюдателей от СНГ проанализировала подготовку к проведению в Кыргызстане выборов депутатов Жогорку Кенеша. Материалы о ходе проведенного наблюдения обнародованы в промежуточном отчете миссии.

Она, как отмечается в этом документе, осуществляет мониторинг подготовки и проведения парламентских выборов в Кыргызстане, назначенных на 4 октября, по приглашению его Центризбиркома. Миссию возглавил первый заместитель вредседателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

"Миссия приступила к мониторингу избирательной кампании 14 сентября 2020 года, осуществляет свои функции свободно и независимо, руководствуясь законодательством страны пребывания, не вмешиваясь в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства", - отмечается в отчете. В составе миссии аккредитованы представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ. Всего – 144 наблюдателя, 12 из которых работают на долгосрочной основе.

Представители миссии обсуждали предвыборную кампанию с руководством Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. Состоялись встречи наблюдателей с лидерами, руководством избирательных штабов восьми политических партий, участвующих в выборах .

Штабом миссии выпускаются информационные сообщения, ее деятельность освещается в прессе.

В рамках проводимой работы изучаются законодательная база для проведения выборов, формирование избирательных комиссий и их деятельность, процессы формирования списков избирателей, выдвижения и регистрация списков политических партий, предвыборной агитации и освещения избирательной кампании, работы с жалобами и заявлениями.

Сообщается, что эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств МПА СНГ, входящие в состав миссии, проводят анализ избирательного законодательства Кыргызской Республики на соответствие общепризнанным нормам международного права в области демократических выборов. Результаты анализа будут представлены в итоговом документе по результатам мониторинга выборов в Жогорку Кенеш.

Отмечается, что в установленные Конституционным законом КР сроки документы на регистрацию списка кандидатов предоставили 17 политических партий. Наблюдатели от Содружества полагают, что участие в избирательной кампании такого количества партий свидетельствует о соблюдении принципов альтернативности и конкурентности. Также подчеркнуто, что Центризбирком предпринимает необходимые меры по подготовке и проведению выборов.