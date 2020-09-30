Расходы ЦИК на подготовку и проведение выборов ЖК выросли на 1,8 млн сомов

Расходы ЦИК на подготовку и проведение парламентских выборов увеличились на 1,8 млн сомов.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР утвердила дополнительную смету расходов в сумме 1 857 200 сомов.

Изменения в постановление "Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша КР, назначенных на 4 октября 2020 года" от 17 июля 2020 года №134 были внесены на заседании ЦИК КР 29 сентября.

Так, в частности:

в пункте 1 слова "447 726 500 (четыреста сорок семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот)" заменить словами "449 583 700 (четыреста сорок девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот)".

Отмечается, что решение принято в целях финансирования организации деятельности дополнительного избирательного участка в городе Москва, образованного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 18 сентября 2020 года № 224, руководствуясь статьей 40 конституционного закона КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", пунктами 2, 11, 12 части 1 статьи 7, частями 2, 3, 6, 7 статьи 25 закона КР "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики".