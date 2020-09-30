Вторая волна COVID-19. Группу врачей из Бишкека отправили в южные области

Группа врачей из города Бишкек должна детально изучить эпидемиологическую ситуацию в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. Такое поручение дал премьер-министр Кубатбек Боронов на очередном заседании Республиканского оперативного штаба.

"С каждым днем количество зараженных COVID-19 увеличивается. Особенно нас беспокоит ситуация, складывающаяся в Баткенской области. Для изучения ситуации в указанные области сегодня выезжает группа врачей, которой будет руководить заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев. Так как сейчас в городе Бишкеке ситуация относительно спокойная, силы специалистов необходимо направить в те регионы, где положение вызывает определенную тревогу. Необходимо приложить все усилия для нормализации ситуации в Баткенской области и недопущения увеличения количества больных. Следут проанализировать складывающуюся ситуацию и выяснить, с чем связано увеличения количества больных в этих регионах. Одной из превентивных мер по-прежнему является подворовой обход с целью выявления заболевших коронавирусной инфекцией с возможностью госпитализации или определения на домашний карантин. Кроме того, прибывающие из столицы врачи проконсультируют своих коллег в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях", - сказал премьер-министр.

Глава правительства еще раз напомнил об ответственности руководителей областей за эпидемиологическую ситуацию в регионах.

"Каждый на своем вверенном ему участке должен вести четкую работу. В случае возникновения проблем или сложностей необходимо незамедлительно информировать Республиканский оперативный штаб, а не ждать, когда начнется массовое заражение. Нельзя забывать и о проведении на постоянной основе разъяснительной работы среди местных жителей о необходимости соблюдения санитарных норм. Это в интересах здоровья самих же граждан", - отметил Кубатбек Боронов.

Вместе с тем, премьер-министр поручил представить к следующему заседанию штаба информацию о вакцинации граждан от гриппа и ОРВИ, а также о переговорах по закупке вакцины от COVID-19.