Погода
$ 79.46 - 79.74
€ 92.50 - 93.67

Вторая волна COVID-19. Группу врачей из Бишкека отправили в южные области

44  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Группа врачей из города Бишкек должна детально изучить эпидемиологическую ситуацию в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. Такое поручение дал премьер-министр Кубатбек Боронов на очередном заседании Республиканского оперативного штаба.

"С каждым днем количество зараженных COVID-19 увеличивается. Особенно нас беспокоит ситуация, складывающаяся в Баткенской области. Для изучения ситуации в указанные области сегодня выезжает группа врачей, которой будет руководить заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев. Так как сейчас в городе Бишкеке ситуация относительно спокойная, силы специалистов необходимо направить в те регионы, где положение вызывает определенную тревогу. Необходимо приложить все усилия для нормализации ситуации в Баткенской области и недопущения увеличения количества больных. Следут проанализировать складывающуюся ситуацию и выяснить, с чем связано увеличения количества больных в этих регионах. Одной из превентивных мер по-прежнему является подворовой обход с целью выявления заболевших коронавирусной инфекцией с возможностью госпитализации или определения на домашний карантин. Кроме того, прибывающие из столицы врачи проконсультируют своих коллег в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях", - сказал премьер-министр.

Глава правительства еще раз напомнил об ответственности руководителей областей за эпидемиологическую ситуацию в регионах.

"Каждый на своем вверенном ему участке должен вести четкую работу. В случае возникновения проблем или сложностей необходимо незамедлительно информировать Республиканский оперативный штаб, а не ждать, когда начнется массовое заражение. Нельзя забывать и о проведении на постоянной основе разъяснительной работы среди местных жителей о необходимости соблюдения санитарных норм. Это в интересах здоровья самих же граждан", - отметил Кубатбек Боронов.

Вместе с тем, премьер-министр поручил представить к следующему заседанию штаба информацию о вакцинации граждан от гриппа и ОРВИ, а также о переговорах по закупке вакцины от COVID-19.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392473
Теги:
Баткенская область, Кубатбек Боронов, ОРВИ, Ошская область, Кыргызстан, медики, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  