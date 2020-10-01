В Кыргызстане 172 новых случая COVID-19, выздоровели за сутки 104 человека

В Кыргызстане на 1 октября зарегистрировано 172 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 18

Ош - 11

Чуйская область – 11

Ошская область - 21

Таласская область - 1

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область – 23

Баткенская область - 77.

За весь период зафиксировано 46 841 зараженный коронавирусом. При этом выздоровели всего 42 983 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 104 человека:

Бишкек – 6

Ош – 19

Чуйская область – 3

Ошская область – 35

Таласская область – 5

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 13

Баткенская область – 9.

На стационарном лечении находится 871 пациент, на амбулаторном лечении – 1467 пациентов.

За сутки от коронавируса скончался один человек в Ошской области. За весь период зарегистрировано 1065 летальных исходов от коронавируса, в том числе внебольничной пневмонии.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 11 случаев:

г.Бишкек – 5

г.Ош – 2

Ошской области – 3

Таласской области – 1.

За сутки выписаны из стационаров 2 медика, а из домашней самоизоляции - 11.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3266 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3021.