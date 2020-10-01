В Кыргызстане 172 новых случая COVID-19, выздоровели за сутки 104 человека

В Кыргызстане на 1 октября зарегистрировано 172 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 18
Ош - 11
Чуйская область – 11
Ошская область - 21
Таласская область - 1
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область – 23
Баткенская область - 77.
За весь период зафиксировано 46 841 зараженный коронавирусом. При этом выздоровели всего 42 983 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 104 человека:
Бишкек – 6
Ош – 19
Чуйская область – 3
Ошская область – 35
Таласская область – 5
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 13
Баткенская область – 9.
На стационарном лечении находится 871 пациент, на амбулаторном лечении – 1467 пациентов.
За сутки от коронавируса скончался один человек в Ошской области. За весь период зарегистрировано 1065 летальных исходов от коронавируса, в том числе внебольничной пневмонии.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 11 случаев:
г.Бишкек – 5
г.Ош – 2
Ошской области – 3
Таласской области – 1.
За сутки выписаны из стационаров 2 медика, а из домашней самоизоляции - 11.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3266 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3021.