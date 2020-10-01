В РК суд вынес приговор обвиняемому в расчленении и убийстве двух женщин

39-летнего Сергея Пахтусова, обвиняемого в расчленении двух жительниц Рудного, приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии чрезвычайной безопасности, передает zakon.kz.

Приговор огласили в СМУС Костанайской области сегодня, 1 октября. Он признан виновным по пп. 3, 10, 13 ч. 2 ст. 99 УК РК. Уголовный процесс проходил в закрытом режиме.

- Подсудимый женат, у него малолетний ребенок, но при этом он встречался с молодой жительницей Рудного. В целях сокрытия связи на стороне подсудимый убил девушку у себя в съемной квартире. Он нанес проникающее ножевое ранение в шею. Когда увидел, что убитая успела отправить SMS о своем местонахождении своей бабушке, с которой она проживала, он направился в квартиру бабушки. Там он таким же ударом в шею убил бабушку. Позже расчленил трупы, положил в сумки и хранил их у себя на балконе. В последующем хотел утопить останки в реке Тобол, - пояснила приговор судья Жаннар Тлеубаева.

По словам судьи, убийство было тщательно спланировано и совершенно с "особым цинизмом и хладнокровием". В связи с тем, что подсудимый был ранее судим за умышленное убийство, ему было назначено пожизненное лишение свободы. В основу доказательств вины подсудимого легли его признательные показания и добытые по делу доказательства.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Заявление о том, что 68-летняя инвалид-колясочник Елена Ким, которая практически всегда находилась дома, не отвечает на звонки, в полицию подала ее костанайская родственница. В ходе поисков выяснилось, что пропала и 34-летняя Регина Нам, которая проживала вместе с бабушкой.

По данным полиции, подозреваемого задержали быстро. На балконе в снимаемой им квартире обнаружили сумки с расчлененными телами. Мужчина выдолбил лунки на льду реки, чтобы сбросить туда останки, но не успел скрыть улики.