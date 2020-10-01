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В Бишкеке воры разбили стекло машины и украли крупную сумму денег (видео)

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- Виктория Гунгер
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В Бишкеке воры разбили заднее стекло машины и украли крупную сумму денег, ноутбук, в кошельке все документы. Об этом в соцсетях написала пострадавшая владелица авто.

По ее словам, 26 сентября около 18.00 она оставила свою "Тойота Камри" на пересечении улиц Ахунбаева и Шота Руставели.

- Припарковалась буквально на минуту, чтоб взять хлеб в магазине. На камеру в момент грабежа попали 4 парня. Пожалуйста, кто узнает эти лица, огромная просьба написать в соцсети, - просит пострадавшая девушка.

Многие пользователи Facebook предположили в комментариях, что преступление произошло "по наводке" и воры знали, что в транспортном средстве находится крупная сумма денег.


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URL: https://www.vb.kg/392512
Теги:
грабеж, социальные сети, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, Помощь, МВД
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