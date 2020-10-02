Наблюдатели от СНГ промониторят парламентские выборы в КР по всей стране

Наблюдатели от СНГ будут осуществлять мониторинг выборов в Жогорку Кенеш во всех областях Кыргызстана, городах Бишкек и Ош. Об этом сообщили в штабе наблюдателей от Содружества в преддверии выборов, которые назначены на 4 октября.

В миссию наблюдателей от СНГ включены представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ. Всего – 144 специалиста, 12 из которых работают на долгосрочной основе. Возглавил миссию первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

О намерении миссии осуществить мониторинг выборов во всех регионах республики Гуминский сообщил в ходе встреч с представителями ряда государственных органов КР. Он также встретился с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Нуржан Шайлдабековой.

Собеседники обсудили проходящую избирательную кампанию и принципы деятельности миссии наблюдателей от СНГ. Нуржан Шайлдабековой подробно проинформировала о деятельности избирательных органов в ходе подготовке к этому важнейшему событию в жизни страны.

В свою очередь Виктор Гуминский подчеркнул, что задача миссии - содействовать проведению свободных и демократических выборов.

Вопросы, связанные с осуществлением международного наблюдения за голосованием, стали темой беседы главы миссии и с заместителем министра иностранных дел КР Азизбеком Мадмаровым. Стороны обсудили также подготовку к предстоящему заседания Совета министров иностранных дел государств СНГ, которое в формате видеоконференции пройдет 15 октября.