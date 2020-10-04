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Отнеситесь с пониманием. Вице-премьер о сбоях оборудования в ходе выборов

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- Екатерина Улитина
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На некоторых избирательных участках наблюдаются сбои в работе оборудования в ходе голосования. Об этом сегодня, 4 октября, в ходе брифинга в правительстве заявил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров.

Он подчеркнул, что грубых и явных нарушений законности в ходе голосования не зарегистрировано.

- Действительно, на некоторых избирательных участках есть проблемы технического характера, проблема скопления избирателей. Мы хотим выразить благодарность тем избирателям, которые с пониманием относятся к этому, так как вы знаете, что с начала голосования с 8 часов утра до обеда, когда активность граждан резко увеличивается. Мы просим с пониманием отнестись, - сказал он.

Заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев добавил, что во время голосования не было зафиксировано нарушений законности и общественного порядка.

Напомним, сегодня, 4 октября, в Кыргызстане проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша.


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URL: https://www.vb.kg/392597
Теги:
выборы, Кыргызстан, #Выборы2020, Акрамжан Мадумаров
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Сюжет: Выборы-2020 (131 материалов)
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