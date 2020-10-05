Голосование в Москве по выборам в Жогорку Кенеш проходило в штатном режиме

Выборы в Жогорку Кенеш, состоявшиеся 4 октября, проходили среди кыргызстанцев в Москве в соответствии с законом. В ходе избирательной компании со стороны независимых наблюдателей и наблюдателей от политических партий нарушений избирательных прав не зафиксировано, сообщили в посольстве КР в РФ.

В мониторинге проведения выборов принимали участия 42 наблюдателя. На трех участках, организованных на территории дипмиссии, проголосовало 4075 граждан КР (всего было зарегистрировано 9 030 избирателей)

Для обеспечения реализации избирательных прав граждан КР, проживающих в Москве, были привлечены более 70 волонтеров из числа активистов, студентов и представителей кыргызских диаспоральных организаций.

В связи с распространением в социальных сетях информации о нехватке операторов для проведения идентификации избирателей на избирательных участках в Москве, посольство отметило, что в целях оперативного проведения идентификации и увеличения проходимости в избирательных участках были установлены 14 аппаратов.

Голосование завершилось в 20.00 по московскому времени. Скопления людей не наблюдалось. Выборы, подчеркнули в посольстве, проходили с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.