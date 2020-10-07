В мэрии Бишкека снова делят кресла градоначальника

В здание мэрии столицы около 16.00 ворвался Таалайбек Сарыбашев с группой поддержки. Он заявил журналистам, что считает свое снятие с должности незаконным.

Люди выгнали из кабинета депутата Дуйшона Торокулова. Он также провозгласил себя накануне главой бишкеского муниципалитета.

После того, как сторонники Сарыбашева увидели, что он сел в кресло мэра, послышались радостные возгласы. Новый мэр попросил принять своих ребят никого не впускать.

Стоит напомнить, что прославился бывший губернатор Оша на празднике этнокультуры в июне 2016 года в Оше. В соцсетях была опубликована фотография сидящих на мероприятии чиновников, за спинами которых стояли подчинённые и держали над головами начальников зонтики, оберегая от дождя. В том числе был опубликован снимок с Сарыбашевым, вызвав волну критики общественности.