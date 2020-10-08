Депутат: Президент доработает свой срок и будет жить среди народа в почете

"Сооронбай Шарипович Жээнбеков - мой президент. Он - народный президент". Такое заявление в соцсетях сделала вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева.

Отметим, накануне пока еще действующие парламентарии пытались собраться на внеочередное заседание для выдвижения кандидатуры на пост премьер-министра и рассмотрения вопроса о выражении импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову. Однако, они не смогли обеспечить кворум, да и, как выяснилось, многие депутаты выступили в поддержку нынешнего главы государства.

Сегодня, видимо, одна из них - Аида Касымалиева решила пояснить свою позицию.

"Я пришла в большую политику в команде Сооронбая Шариповича. Когда я пришла в парламент в 2017-м, он стал премьер-министром страны, и мы начали работать вместе. Сооронбай Шарипович не менялся в худшую сторону, как стал президентом. Остался таким же добрым, доступным, простым, думающим, верующим, трудолюбивым и ответственным", - написала она на своей странице в Facebook.

Далее она отметила, что доверяет "своему разуму, своим ощущениям и интуиции, а остальное - политика".

"Я не доверяю чёрному пиару, когда огромные ресурсы были брошены на то, чтобы изо дня в день составлять нехороший образ того, кем не является президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков.

Сооронбай Шарипович Жээнбеков - мой президент. Он - народный президент. Мы обязательно вернёмся в правовое поле. Сохраним целостность и суверенитет государства. Президент доработает свой срок и будет жить среди народа в почете и уважении, как он всегда говорил.

Ещё одно важное его качество, он принимает критику и способен работать над ошибками. Пора всем сплотиться не вокруг своих амбиций, а вокруг законности и целостности страны и народа!", - заключила депутат.

За час пост Касымалиевой собрал около 400 реакций и почти столько же комментариев. Пользователи Сети в основном высказали мнение о том, что, наконец, депутат хотя бы высказала свою позицию. Но отметили, что сейчас не время кого-то "оправдывать", необходимо срочно собрать заседание и избрать технического премьер-министра для стабилизации ситуации в стране.