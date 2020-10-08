В ходе митинга пострадали 5 медиков "скорой", разгромлены 2 машины

Минздрав КР третий день работает в штатном режиме. Об этом сегодня, 8 октября, сказал министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

6 октября в то время, как глава ведомства был на обходе в больнице, его кабинет заняли неизвестные.

"6 октября была от партии попытка захвата должности министра здравоохранения. Но Общественный наблюдательный совет, сотрудники отстояли ведомство. Ситуация урегулирована. Сейчас мы работаем в штатном режиме. Ведем с регионами координационный штаб. Так что эпидситуация находится под нашим контролем", - сообщил Сабиржан Абдикаримов.

Также он рассказал, что в ходе митинга в ночь на 6 октября пострадали 5 сотрудников Скорой помощи, 2 дорогостоящие машины были разгромлены. Сегодня, отметил Абдикаримов, поступили еще 13 машин, в том числе реанимобили, которые будут распределены по регионам.

"Мы выражаем беспокойство по поводу нападения на наших медицинских сотрудников в ходе митинга. Просим граждан не вмешивать медиков в политику и дать им работать. Были разгромлены дорогостоящие машины "скорой", которых и так мало. Этого делать нельзя", - отметил министр.