Курманбек Бакиев о частой смене власти: Ни к чему хорошему не приведет

Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев высказал свое мнение о частых сменах власти в государствах. Его интервью вышло на белорусском телеканале "Беларусь -1".

В ходе интервью журналист спросила какие выводы должны сделать беларусы, глядя на ситуации в соседних странах.

- Урок должен быть один. Надо ценить безопасность и мир в любом государстве. Глядя на соседей белорусам надо делать выводы…

Мир и стабильность дорогого стоят. Независимость дорогого стоит. Надо ценить и держаться за это. А такие частые смены власти, особенно под внешним воздействием ни к чему хорошему не ведут. Если белорусам удалось бы сделать переворот, в ближайшее время они поняли бы что произошло. Разорвали бы страну на куски, а об экономике и говорить не приходится. Локти кусали бы, но было бы поздно, - сказал Курманбек Бакиев.

Курманбек Бакиев покинул Кыргызстан после революции 7 апреля 2010. С того времени он проживает в Беларуси. В Кыргызстане он приговорен к пожизненному сроку.