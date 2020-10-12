В Кыргызстане 298 новых случаев COVID-19, за сутки скончались еще 5 человек

В Кыргызстане наблюдается рост заражения коронавирусом. На 12 октября зарегистрировано 298 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 59

Ош - 33

Чуйская область – 13

Ошская область - 51

Таласская область – 3

Иссык-Кульская область – 13

Джалал-Абадская область – 40

Баткенская область - 86.

За весь период зафиксировано 49 528 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 44 522 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 127 человек:

Бишкек – 20

Ош – 16

Чуйская область – 7

Ошская область – 23

Джалал-Абадская область – 20

Баткенская область – 41.

На стационарном лечении находятся 1737 пациентов, на амбулаторном – 1725 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

г. Ош – 1

Ошская область – 3

Таласская область – 1.

Всего за прошедшие сутки скончались пять человек от коронавируса, за весь период пандемии - 1090 человек.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 22 случая:

г.Бишкек – 2

г.Ош – 3

Баткенской области – 3

Ошской области – 8

Джалал-Абад области – 3

Чуйской области – 1

Иссык-Кульской области – 2.

За сутки в с выздоровлением выписан из стационаров 1 медик, из домашней самоизоляции - 3.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3437 медработников, из которых 3089 выздоровели.

Минздрав КР призывает всех соблюдать санитарные нормы:

Носите маску!

Соблюдайте социальную дистанцию!

Чаще мойте руки с мылом и обрабатывайте антисептиком!

"Не забывайте, что сейчас сезон ОРВИ и гриппа, организм человека уязвим, важно укреплять иммунитет и беречь свое здоровье!", - говорится в сообщении.