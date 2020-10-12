В Кыргызстане 298 новых случаев COVID-19, за сутки скончались еще 5 человек

В Кыргызстане наблюдается рост заражения коронавирусом. На 12 октября зарегистрировано 298 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 59
Ош - 33
Чуйская область – 13
Ошская область - 51
Таласская область – 3
Иссык-Кульская область – 13
Джалал-Абадская область – 40
Баткенская область - 86.
За весь период зафиксировано 49 528 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 44 522 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 127 человек:
Бишкек – 20
Ош – 16
Чуйская область – 7
Ошская область – 23
Джалал-Абадская область – 20
Баткенская область – 41.
На стационарном лечении находятся 1737 пациентов, на амбулаторном – 1725 пациентов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
г. Ош – 1
Ошская область – 3
Таласская область – 1.
Всего за прошедшие сутки скончались пять человек от коронавируса, за весь период пандемии - 1090 человек.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 22 случая:
г.Бишкек – 2
г.Ош – 3
Баткенской области – 3
Ошской области – 8
Джалал-Абад области – 3
Чуйской области – 1
Иссык-Кульской области – 2.
За сутки в с выздоровлением выписан из стационаров 1 медик, из домашней самоизоляции - 3.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3437 медработников, из которых 3089 выздоровели.
Минздрав КР призывает всех соблюдать санитарные нормы:
Носите маску!
Соблюдайте социальную дистанцию!
Чаще мойте руки с мылом и обрабатывайте антисептиком!
"Не забывайте, что сейчас сезон ОРВИ и гриппа, организм человека уязвим, важно укреплять иммунитет и беречь свое здоровье!", - говорится в сообщении.