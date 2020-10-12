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В Казахстане Lexus E вылетел с дороги и врезался в чайхану (видео)

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- Виктория Гунгер
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В Алматы Lexus врезался в чайхану, передает корреспондент zakon.kz.

ДТП произошло минувшей ночью. Автомобиль Lexus ES, двигаясь прямо и не тормозя, автомобиль вылетел с дороги, снес опору дорожного освещения и, проехав по тротуару, влетел в чайхану-донерную. Вместе с машиной в здание влетел и снесенный столб.

Очевидцы помогли водителю выбраться из машины, серьезных травм он не получил. Очевидцы рассказали, что от него исходил стойкий запах алкоголя. Мужчину передали прибывшим полицейским, которые увезли его на медицинское освидетельствование.

Приехавший на место ДТП хозяин чайханы осмотрел место происшествия - внутри все было разнесено. Подсчитать причиненный ущерб он затруднялся.

- 12 октября около 02:00 часов водитель А., управляя автомобилем Lexus ES-350, следуя по ул. Маметовой в западном направлении, на пересечении с пр. Сейфулина не справился с рулевым управлением, допустил наезд на каменный бордюр, столб освещения и коммерческое помещение (донерная), в результате ДТП причинены механическое повреждение и материальный ущерб. Пострадавших нет. Данный факт расследуется Управлением полиции Алмалинского района по территориальности, - сообщили в пресс-службе Департаменте полиции Алматы.


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URL: https://www.vb.kg/392978
Теги:
ДТП, Казахстан, Кыргызстан, автомобили
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