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На трассе Бишкек-Ош лоб в лоб столкнулись два авто. Три человека погибли

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- Оксана Гут
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На трассе Бишкек-Ош в страшном ДТП погибли 3 человека. Еще шестеро, в том числе девочка 12-ти лет, пострадали. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе УОБДД Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, авария произошла 12 октября примерно в 14.00 часов на 310 км трассы Бишкек-Ош в селе Кара-Жыгач Токтогульского района.

Уроженец села Кара-Жыгач Токтогульского района А.А. 1954 г.р. на своем авто "Тойота Фораннер" ехал из Бишкека в сторону Оша. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной "Хонда Одиссей" под управлением жителя с. Шамалды-Сай М.Т. 1976 г.р.

В результате столкновения погибли водитель "Хонды", уроженец села Кара-Суу Аксыйского района Т.Т. 1967 года рождения и женщина 1970 г.р. - ее личность еще устанавливается.

Один пассажир "Хонды" и пятеро из "Тойоты Фораннер", в том числе девочка 12-ти лет, доставлены в Токтогульскую территориальную больницу.

По данному факту начато досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/393015
Теги:
Джалал-Абадская область, ДТП, погибшие, Кыргызстан, пострадавшие
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